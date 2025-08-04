İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2025 Pazartesi / 10 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6465
  • EURO
    47,0942
  • ALTIN
    4406.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump bir ülkeyi daha açıkça tehdit etti: Kaç kişinin öldüğü umurlarında değil
Dünya

Trump bir ülkeyi daha açıkça tehdit etti: Kaç kişinin öldüğü umurlarında değil

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan yüksek miktarda petrol satın aldığını belirterek uygulanan tarifeleri önemli ölçüde artıracağını bildirdi. Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 18:11 - Güncelleme:
Trump bir ülkeyi daha açıkça tehdit etti: Kaç kişinin öldüğü umurlarında değil
ABONE OL

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük karlarla sattığına işaret eden Trump, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN'IN UMRUNDA DEĞİL

Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ders gibi mücadele! Anne tavuktan kargaya geçit yok!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.