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'Trump, Brexit sonrası Birleşik Krallık'ı ziyaret edebilir'

ABD'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Woody Johnson, ABD Başkanı Donald Trump´ın İkinci Dünya Savaşı´nın bitişinin kutlanacağı anma törenlerinin Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May´i ziyaret etmesi için iyi bir zaman olacağını söyledi.

  • DHA
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Johnson, Birleşik Krallık meclis üyelerinin Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılının Haziran ayından bu yana bir sonuç alamamasını bir "hayalkırıklığı" olarak değerlendirdi ve ABD Başkanı Trump´ın ülkenin Avrupa Birliği´nden ayrılışından sonra ziyaret eden ilk devlet yöneticisi olma taraftarı olacağını söyledi.
 
Birleşik Krallık´ın bağımsız politikalarının devam etmesi için, İki ülke arasında hızlı ve büyük bir ticaret anlaşması yapılması gereğinin altını çizen Johnson, güncel anlaşmanın buna izin vermediğini belirtti.

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