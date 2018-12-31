'Trump, Brexit sonrası Birleşik Krallık'ı ziyaret edebilir'

Johnson, Birleşik Krallık meclis üyelerinin Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılının Haziran ayından bu yana bir sonuç alamamasını bir "hayalkırıklığı" olarak değerlendirdi ve ABD Başkanı Trump´ın ülkenin Avrupa Birliği´nden ayrılışından sonra ziyaret eden ilk devlet yöneticisi olma taraftarı olacağını söyledi.

Birleşik Krallık´ın bağımsız politikalarının devam etmesi için, İki ülke arasında hızlı ve büyük bir ticaret anlaşması yapılması gereğinin altını çizen Johnson, güncel anlaşmanın buna izin vermediğini belirtti.