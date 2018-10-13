ABD Başkanı Trump: İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım

ABD Başkanı Donald Trump, "(Papaz Brunson'ın serbest kalması) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım." dedi.

ABD Başkanı Trump, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ı Beyaz Saray'da kabul etti.

ABD Başkanı Trump, "Şu anda Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var." diye konuştu.