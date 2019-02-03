Trump: Bush'un da istihbaratı vardı ama başımıza gelenler ortada

ABD Başkanı Donald Trump, CBS kanalında verdiği röportajda ABD'nin eski başkanı George W. Bush'a eleştirilerde bulunarak, "Bush'un da istihbaratı vardı ama başımıza gelenler ortada" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Trump, CBS kanalında verdiği röportajda Irak’taki askeri üssün “İran’ın faaliyetlerini yakından takip etmek için açık bırakılacağını” söyledi. Venezuela’yla ilgili olarak askeri seçeneğin masadaki seçenekler arasında yer aldığını da belirten Trump, “Nicolas Maduro benimle görüşmek istedi, fakat bunu geri çevirdim. Kendisine hayır dedim, çünkü Venezuela’da çok korkunç şeyler yaşanıyor.” diye konuştu. Trump, Suriye’de şu an 2 bin civarı ABD askeri bulunduğunu belirterek, “Buradaki askerlerimiz Irak’taki üssümüze gidecekler, nihayetinde de eve dönecekler. Fakat orada olmaya ve kalmaya devam edeceğiz. İsrail’i ve bölgede sahip olduğumuz diğer şeyleri korumak zorundayız.” dedi.

Amerikan CBS kanalına röportaj veren ABD Başkanı Trump, “Biz dünyayı koruyoruz, bunun için de tarih boyunca kimsenin harcamadığı paraları harcıyoruz. Son 5 yılda Afganistan’daki yıllık harcamamız 50 milyar dolardır. Bu rakam, birçok ülkenin eğitim, sağlık ve diğer bütün alanlarda harcadığından daha fazladır.” diye konuştu.

“DURUYOR VE DURMAYA DA DEVAM EDECEK”

CBS kanalında Margaret Brennan’ın sorularını yanıtlayan Trump, El Kaide gibi terör örgütlerinin yeniden etkili bir şekilde faaliyete geçmesi durumunda ABD’nin tutumunun ne olacağıyla ilgili olarak, “Eğer zorunda kalırsak, hızla geri döneceğiz. Çok hızlı uçaklarımız, çok iyi kargo uçaklarımız var. Hızla geri dönebiliriz. Irak’ta devasa bir üsse sahibiz. Üs orada duruyor ve durmaya da devam edecek. Bu noktadan DEAŞ’ı vuruyoruz ve bu sayede Suriye’den de yavaşça çekiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SONU OLMAYAN SAVAŞLARI SEVMEM”

ABD’nin Afganistan’da askeri birlik bırakıp bırakmayacağıyla ilgili bir soruya yanıt veren Trump, “İstihbarat birimlerini geride bırakacağım. Gerçek istihbaratı tabii ki. Eğer terör yuvalarında hareketlilik gözlenirse, gerekeni yapacağım.” dedi.

Cumhuriyetçi senatörlerin Afganistan ve Suriye’den çekilme noktasındaki “ulusal güvenlik endişelerinden” rahatsız olup olmadığı sorulan ABD Başkanı Trump, “19 yıldır oradayız. Savaşmak, kazanmak ve askerleri eve geri getirmek istiyorum. Hastanelere ziyaretlerde bulunduğumda kolsuz ve bacaksız insanlar gördüm. Eşler, anneler ve babalar ‘Benim evladıma ne oldu?’ diye soruyorlar. Bu korkunç bir durum. Taliban’la müzakerelerin sonucuna bakacağız. Artık barış istiyorlar. Onlar da yoruldu. Herkes yoruldu. Sonu olmayan savaşları sevmem.” sözlerini kullandı.

“İRAN’I İZLEMEK İÇİN ÜSSÜ AÇIK TUTACAĞIM”

Irak’taki askeri üssü neden açık tutmak istediği kendisine sorulan ABD Başkanı Trump, “O muhteşem üs için devasa paralar harcandı. Onu korumalıyız. Bu üssü kullanarak İran’ı da biraz izlemek istiyorum. İran gerçek bir problem.” diye konuştu.

CBS sunucusu Margaret Brennan’ın “Nasıl yani? İran’a saldırı düzenlemek için mi askerleri Irak’ta tutuyorsunuz?” diye sorması üzerine araya giren ABD Başkanı Trump, “Hayır, İran’ı izleyebilmek istiyorum. Tek yapmak istediğim, İran’ın faaliyetlerini inceleyebilmek. Irak’ta inanılmaz pahalı bir askeri üs inşa ettik. Bu üs, Orta Doğu’nun birçok bölgesindeki sorunları inceleyebilmek için kusursuz bir konuma sahip. Birçok insanın anlamadığı nokta da budur. Gözlemeye ve izlemeye devam edeceğiz; eğer bir sorun çıkarsa, eğer biri nükleer silah ya da benzeri şeyler inşa etmeye çalışırsa, daha onlar bunu başaramadan haberimiz olmuş olacak.” ifadelerini kullandı.

“ANLAŞMAYI İPTAL ETTİĞİMDE, İRAN BAMBAŞKA BİR ÜLKEYE DÖNÜŞTÜ”

Konuyla alakalı alacağı istihbarata güvenip güvenmeyeceği sorulan Trump, “Eğer bu istihbarat çıkıp da ‘İran harika bir çocuk parkı’ derse, kendileriyle yüzde 100 ters düşerim. Bu ülke birçok insanı öldürüyor. İran’la imzalanmış alan berbat nükleer anlaşmayı iptal ettiğimde, İran bambaşka bir ülkeye dönüştü. Çok büyük bir ekonomik bunalımın içine düştüler. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz.” dedi.

“BUSH’UN DA İSTİHBARATI VARDI, AMA BAŞIMIZA GELEN ORTADA”

İstihbarat birimlerine sahip olmanın, onlara güvenmek zorunda olduğu anlamına gelmediğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, “Başkan Bush’un da Saddam Hüseyin’in Irak’ta birçok kitle imha silahının yanı sıra nükleer silahlara da sahip olduğunu söyleyen bir istihbaratı vardı. Tahmin et sonra ne oldu? Ne yaptıklarına dair hiçbir fikri olmayan bu istihbarat birimleri, ABD’yi asla içinde olmaması gereken bir savaşa soktu. Orta Doğu’da 7 trilyon dolar harcadık, birçok hayatı kaybettik.” diye konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Bush yönetimiyle de çalışmış olduğunu hatırlatan sunucu Margaret Brennan’ın “Bolton’a güveniyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Trump, “Kendisine güveniyorum ve saygı duyuyorum. İnsanlara her zaman ‘kendi düşüncelerine sahip olmalarını ve onları benimle paylaşmalarını’ söylüyorum. Fakat İran’a baktığımda, bir ulus olarak büyük problemlere neden olduklarını görüyorum.” sözlerini kullandı.

“İSTİFA ETTİ, ÇÜNKÜ ÖYLE YAPMASINI SÖYLEDİM”

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme kararı almasının ardından istifa eden Savunma Bakanı James Mattis’in neden istifa ettiğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, “İstifa etti, çünkü öyle yapmasını ben söyledim. İstifa etti, çünkü ona karşı son derece naziktim. Ona istediği bütçeyi verdim, fakat Afganistan’da çuvalladı. Afganistan’da yapılan işten memnun değildim.” dedi.

“VENEZUELA’YA ASKERİ OPERASYON MASADA”

Venezuela’da askeri güç kullanımının ABD’nin ulusal çıkarlarıyla bir alakası olup olmadığına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, “Bunu söylemek istemiyorum, ama Venezuela’ya askeri müdahale de masada olan seçenekler arasında bulunuyor. Nicolas Maduro benimle görüşmek istedi, fakat bunu geri çevirdim. Kendisine hayır dedim, çünkü Venezuela’da çok korkunç şeyler yaşanıyor. Venezuela, bir zamanlar bulunduğu bölgenin en varlıklı ülkesiydi. Bir de şimdi yaşanan açlık ve sefalete bakın, işlenen suçlara bakın.” diye konuştu.