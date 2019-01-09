Trump çevre yasalarını gevşetti, ABD'de karbon salınımı arttı

Yayımlanan yeni bir rapora göre, ABD'de karbon salınımları 2010'dan bu yana ilk kez arttı. ABD Başkanı Donald Trump'ın santrallerden çıkan emisyon yasalarını gevşetmesinin, ABD'de karbondioksit (CO²) emisyonlarındaki üç yıllık düşüşün ardından yeniden artış görülmesine neden olduğu belirtildi.

Bağımsız araştırma grubu Rhodium'un yaptığı araştırmada, sanayide ve yakıtta talep arttıkça enerji kaynaklı CO² emisyonlarının da arttığı tespit edilirken, 2018’de yüzde 3,4 artan emisyon, ABD’nin 2010’dan bu yana yaşadığı en büyük artış olduğu belirlendi.

Trump’ın yönetimi, mevcut birçok çevre koruma yasasına son vermiş ve 2020’de Paris Anlaşması’ndan ayrılma kararı almıştı.