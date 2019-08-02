Trump: Çin'i vergiye boğacağız

Resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda Trump şunları yazdı: "Temsilcilerimiz, Çin´le gelecekte imzalayacağımız ticaret anlaşmasına yönelik yapıcı görüşmeler gerçekleştirdikleri Şangay´dan yeni döndü. Üç ay önce Çin´le bir anlaşmaya vardığımızı sanıyorduk fakat imzalanmasından hemen önce Çin yeniden müzakerelere başlamak istedi. Çin ayrıca yakın zamanda ABD´den tarım ürünleri alacağını da söylemişti fakat bunu yapmadı. Bunun yanında yakın dostum Başkan Xi ABD´ye yapılan Fentayl satışını durduracağını söyledi fakat bu asla olmadı ve birçok Amerikalı ölmeye devam ediyor. Ticari görüşmeler devam ediyor ve bu görüşmeler boyunca ABD, Çin´den ülkemize gelen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10´luk küçük bir vergi daha uygulayacak. Bu vergi, yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolar değerindeki Çin ürününü kapsamayacak. Çin´le görüşmelerimize devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."