Trump: Çin´le anlaşma yapmak için acelem yok

Japonya´nın Osaka kentinde geçen hafta sonu düzenlenen G20 Zirvesi´nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelen Trump, iki ülkenin ticari görüşmelere devam etmesine karar vermişti. Trump, Çin´e uygulanması planlanan 300 milyar dolarlık ek gümrük vergilerinin ertelendiğini ve ABD şirketlerinin Huawei´yle iş yapmasını engelleyen yasağın kaldırıldığını duyurmuştu. İki lider, "adil bir şekilde, karşılıklı saygıya dayanarak" görüşmelere devam edilmesine karar vermişti.

Trump, görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pekin ve Washington ilişkilerinin "gayet iyi" olduğunu fakat Çin´le anlaşma yapmak için acelesi olmadığını söyledi. Söz konusu paylaşımında Trump şunları yazdı: "Çi Başkanı Xi ile dün beklediğimden çok daha iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Müzakerelerimiz devam ederken, Çin´e uygulanan mevcut ek gümrük vergilerini artırmamaya karar verdim. Çin de bu süreç boyunca çiftçilerimizden tarım ürünleri satın alacağı sözünü verdi. Yüksek teknoloji şirketleri ve Başkan Xi´nin talebi doğrultusunda, şirketlerin ulusal güvenliğimize zarar vermeden Huawei´den ürün satın almasına izin verdim. Daha da önemlisi, ilişkilerimizin iyi gitmesiyle Çin´le olan müzakereleri yeniden başlattık. Benim için işlemin kalitesi, hızından çok daha önemli. Acelem yok, fakat her şey çok iyi görünüyor."