29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,695
  • 6,4559
  • 254.139
  • 99.215
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump: Çin´le anlaşma yapmak için acelem yok

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir ticaret anlaşması yapmak için acelesi olmadığını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japonya´nın Osaka kentinde geçen hafta sonu düzenlenen G20 Zirvesi´nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelen Trump, iki ülkenin ticari görüşmelere devam etmesine karar vermişti. Trump, Çin´e uygulanması planlanan 300 milyar dolarlık ek gümrük vergilerinin ertelendiğini ve ABD şirketlerinin Huawei´yle iş yapmasını engelleyen yasağın kaldırıldığını duyurmuştu. İki lider, "adil bir şekilde, karşılıklı saygıya dayanarak" görüşmelere devam edilmesine karar vermişti.
 
Trump, görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pekin ve Washington ilişkilerinin "gayet iyi" olduğunu fakat Çin´le anlaşma yapmak için acelesi olmadığını söyledi. Söz konusu paylaşımında Trump şunları yazdı: "Çi Başkanı Xi ile dün beklediğimden çok daha iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Müzakerelerimiz devam ederken, Çin´e uygulanan mevcut ek gümrük vergilerini artırmamaya karar verdim. Çin de bu süreç boyunca çiftçilerimizden tarım ürünleri satın alacağı sözünü verdi. Yüksek teknoloji şirketleri ve Başkan Xi´nin talebi doğrultusunda, şirketlerin ulusal güvenliğimize zarar vermeden Huawei´den ürün satın almasına izin verdim. Daha da önemlisi, ilişkilerimizin iyi gitmesiyle Çin´le olan müzakereleri yeniden başlattık. Benim için işlemin kalitesi, hızından çok daha önemli. Acelem yok, fakat her şey çok iyi görünüyor."

Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dev projede flaş gelişme! Avrupa için hazır

Dev projede flaş gelişme! Avrupa için hazır

Terör örgütüne bir darbe daha

Terör örgütüne bir darbe daha

Şifalı olduğuna inanılıyor... Kilometrelerce yol geliyorlar

Şifalı olduğuna inanılıyor... Kilometrelerce yol geliyorlar

Beşiktaş’ın Visca planı

Beşiktaş’ın Visca planı

Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti

Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Diyanet açıkladı! Kurban kesim bedelleri belli oldu

Diyanet açıkladı! Kurban kesim bedelleri belli oldu

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri
 

POPÜLER HABERLER

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Bu şartlara dikkat etmeden kurban almayın

Bu şartlara dikkat etmeden kurban almayın

KKTC'de büyük panik: Düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı

KKTC'de büyük panik: Düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA