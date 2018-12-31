Trump çocukların ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
ABD Başkanı Trump, Meksika sınırında ABD tarafından gözaltında tutulan 8 yaşındaki ikinci bir çocuğun da ölümünden Demokratları sorumlu tuttu.
Trump, gözaltındaki göçmenlerin maruz kaldığı kötü koşullara yönelik eleştirilere Twitter’dan cevap verdi. Trump, “Sınırda çocukların veya başka herhangi birinin ölümünden Demokratlar ve onların, insanlara bu ülkeye yasadışı yollarla girebileceklerini düşünerek uzun bir yol katetmesine olanak tanıyan acınası göçmen politikaları sorumludur. Bir duvarımız olsaydı giremezlerdi. Denemeyeceklerdi bile” ifadelerini kullandı. Trump “Ölen iki çocuk da Sınır Devriye Birliklerine teslim edilmeden önce de hastaydı. Ölen kızın babası onların (Sınır Devriye Birliklerinin) suçu olmadığını, kızına günlerce su vermediğini söyledi. Sınır Devriye Birliklerinin bir duvara ihtiyacı var ve bu son bulacak” paylaşımında bulundu.
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