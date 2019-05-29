29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0152
  • 6,7127
  • 248.138
  • 87.483
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump destekçileri Meksika sınırında duvar inşaatına başladı

ABD'de Donald Trump destekçisi bir grup, Meksika sınırına duvar inşa ediyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BBC'de yer alan haber göre, Trump destekçilerinin kurduğu "Duvarı Biz İnşa Ederiz (WeBuildtheWall)" adlı sivil toplum örgütü, iki ülke sınırına duvar inşa etmeye başladığını duyurdu.

Kar amacı gütmeyen örgütün yöneticisi ve eski ABD askeri Brian Kolfage, Twitter hesabından inşaata ilişkin çalışmaların görüntülerini paylaştı.

Örgütün danışma kurulunda yer alan Beyaz Saray eski baş stratejisti Steve Bannon, duvarın ABD'nin El Paso ve Meksika'nın Juarez kentleri arasındaki sınır bölgesindeki sınır duvarları arasındaki 34 kilometrelik boşluğu dolduracağını belirtti.

Örgütün hukuk müşavirliğini yürüten eski Kansas Eyalet Sekreteri Kris Kobach, inşaatın maliyetinin 8 milyon dolar civarında olacağını söyledi.

ABD Kongresinin Trump'ın sınıra duvar örme teklifini reddetmesinin ardından grup geçen yıl internet üzerinden düzenledikleri kampanyayla duvarı kendi imkanlarıyla inşa etmek üzere 22 milyon dolar toplamıştı.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye göç etmeye çalışıyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Irak, 188 çocuğu Türkiye'ye iade edecek

Irak, 188 çocuğu Türkiye'ye iade edecek

AYM'den Kılıçdaroğlu'na ret: Tahammül etmen gerekir

AYM'den Kılıçdaroğlu'na ret: Tahammül etmen gerekir

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi, meslekten ihraç edildi

Hz. İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi, meslekten ihraç edildi

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek
 

POPÜLER HABERLER

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

Merak edip tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

Merak edip tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Hatay'ın ramazan kurabiyesi 'kömbe'

Hatay'ın ramazan kurabiyesi 'kömbe'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA