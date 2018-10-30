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Trump, ABD'de doğanlara vatandaşlık veren yasayı kaldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla ABD vatandaşlığı kazanımını durdurmaya yönelik bir kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD vatandaşı olmayan ailelerin çocuklarının ülkede dünyaya gelmesi halinde vatandaşlık kazanmalarını engellemeyi planlıyor.

Trump, "Axios on HBO"da programında yaptığı açıklamada, ABD vatandaşı olmayanların veya düzensiz göçmenlerin ülke topraklarında doğan çocuklarına ABD vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vermek istediğini söyledi. ABD Başkanı böyle bir adımın meşru olup olmayacağına ilişkin soruya, "Bunu bir başkanlık emriyle yapabileceğimi söylüyorlar." yanıtını verdi. Trump, Beyaz Saray'daki hukukçuların teklifini incelediklerini kaydetti. ABD anayasasının belirlediği bir hak olan doğuştan ABD vatandaşlığının kaldırılmasının, başkanın anayasada tek başına değişiklik yapma yetkisiyle ilgili hukuki bir tartışmaya yol açabileceği ifade ediliyor. a

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