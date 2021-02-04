İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Şubat 2021 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1621
  • EURO
    8,6176
  • ALTIN
    419.214
  • BIST100
    1533.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan Trump döneminde kurulan altıncı kuvvete tam destek!
Dünya

Biden'dan Trump döneminde kurulan altıncı kuvvete tam destek!

Yeni ABD Başkanı Biden'ın eski başkan Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetleri'ne desteğinin tam olduğu açıklandı.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 07:29 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 07:43
ABONE OL

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, önceki Başkan Donald Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine yeni yönetimin desteğinin tam olduğunu söyledi.

Psaki, günlük basın brifinginde, son günlerde tartışma konusu olan "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Trump döneminde kurulan yeni kuvvet komutanlığının aynı şekilde muhafaza edilip destekleneceğini kaydeden Psaki, "Uzay Kuvvetlerinin kurulmasına yönelik kararı gözden geçiriyor değiliz. Yeni kuvvet, Biden yönetiminin tam desteğine sahiptir." yorumunu yaptı.

Psaki ayrıca, 21. yüzyılda ABD'nin uzayda olması gerektiği şekilde yer almasının partiler üstü bir konu olduğunu vurguladı ve Kongrenin de tam desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı aralık sonunda resmen kurulmuştu.

ABD ordusu, kara, hava, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıkları olarak 5 ana askeri hizmet komutanlığına ayrılıyordu. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile bu komutanlıkların sayısı 6 olmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.