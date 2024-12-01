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Dünya

Trump dünürünü aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası iş insanı Charles Kushner'i, ABD'nin Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıkladı.

AA1 Aralık 2024 Pazar 07:26 - Güncelleme:
Trump dünürünü aday gösterdi
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ABD'de yeniden başkan seçilen Trump, sahibi olduğu Social Truth adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dünürü Yahudi asılı iş insanı Kushner'i Fransa Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, "New Jersey'li Charles Kushner'i ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır." ifadelerini kullandı.

70 yaşındaki Kushner'in kurucusu olduğu Kushner Companies isimli şirketin, ABD'nin "en büyük ve en başarılı özel gayrimenkul şirketlerinden biri" olduğunu belirten Trump, dünürünün, ABD Holokost Anma Konseyine atandığını, New York ve New Jersey Liman İdaresinde komiser ve başkan olarak görev yaptığını ve ayrıca New York Üniversitesi dahil, önemli kuruluşların yönetim kurulunda yer aldığı bilgilerini paylaştı.

Donald Trump, Kushner için "Birlikte, en eski ve en büyük müttefiklerimizden Fransa ile Amerika'nın ortaklığını güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, damadı Jared Kushner'in bir önceki başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalardan da övgüyle bahsetti.

- TRUMP'IN ÖZEL AF ÇIKARDIĞI İSİMLER ARASINDA YER ALMIŞTI

Charles Kushner, 2005'te vergi kaçırma, seks tuzağı kurma ve yasa dışı seçim kampanyası bağışında bulunma gibi suçlamalarla yargılanmış ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, başkanlığının bitmesine haftalar kala 23 Aralık 2020'de aralarında Charles Kushner'in de olduğu mahkumlar için af kararı almıştı.

ABD'de yasalarına göre ülkenin başkanı, suçunu itiraf etmesine veya yargıç tarafından suçlu bulunmasına bakılmaksızın istediği kişi hakkında af kararı çıkarabiliyor.

Charles Kushner'in görevine başlamadan önce ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.

  • Ivanka Trump
  • Jared Kushner
  • Charles Kushner

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