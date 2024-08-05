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Dünya

Trump duyum aldığını söyledi! İsrail bu gece saldırıya uğrayacak

ABD eski Başkanı ve Kasım ayında yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını belirtti.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
Trump duyum aldığını söyledi! İsrail bu gece saldırıya uğrayacak
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ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına konuk oldu.

İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını ifade eden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı." dedi.

BÖLGE DİKEN ÜSTÜNDE

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.

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