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Dünya

Trump Esed'in kaçışını yorumladı: Şimdi harekete geçme zamanı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in Rusya'dan destek alamadığı için ülkeden kaçtığı yorumunu yaptı. Ateşkes çağrısı yapan Trump, Vladimir'i iyi tanırım. Şimdi harekete geçme zamanı. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor' dedi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Trump Esed'in kaçışını yorumladı: Şimdi harekete geçme zamanı
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Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan rejimin çökmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Esed gitti. Ülkesini terk etti. Koruyucusu, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in yönettiği Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu." ifadelerini kullanan Trump, Rusya'nın, Suriye'ye ilgisini kaybetmesinin nedeninin Ukrayna olduğunu yazdı.

Trump, Rusya ve İran'ın bölgelerindeki sorunlar nedeniyle "zayıflamış" olduğunu savunarak, sıcak noktalarda derhal ateşkes sağlanmasının gerektiğini vurguladı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, şunları kaydetti:

"Çok fazla hayat gereksiz yere harcanıyor, çok fazla aile yok oluyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanırım. Şimdi harekete geçme zamanı. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor."

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi, 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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