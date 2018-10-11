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New York borsasındaki sert kayıptan Fed'i sorumlu tutan Trump: Yanlış yapıyorlar, Fed kafayı yedi

ABD Başkanı Donald Trump, New York borsasındaki sert kayıplardan ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sorumlu tutarak, 'Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi.' dedi.

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Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin ABD piyasalarının çarşamba günü yüzde 4'lere varan kayıplar yaşamasına yönelik sorularını yanıtladı.

Fed'in faizleri çok hızlı artırdığını savunan Trump, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, bu ifadelerden sonra piyasalardaki kayıpları "uzun zamandan beri beklenen bir düzeltme" olarak tanımlaması ise soru işaretlerine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'i daha önce de eleştirmişti.

New York borsasında deprem

New York borsası, çarşamba günü son dönemlerin en kötü performansını gösterirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 4'ün üzerinde düşüşle son 2 yılın, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri ise sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,29 azalışla son 8 ayın en büyük kayıplarını verdi.

Analistler, hisse senetlerindeki düşüşü, ABD devlet tahvili faizlerinin son 7 yılın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmesine dayandırıyor.

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