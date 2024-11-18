İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4696
  • EURO
    36,3707
  • ALTIN
    2871.82
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Federal İletişim Komisyonu Başkanlığına Brendar Carr'ı aday gösterdi
Dünya

Trump, Federal İletişim Komisyonu Başkanlığına Brendar Carr'ı aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanlığına halen kurumda Cumhuriyetçi üye olarak görev yapan Brendan Carr'ı aday gösterdiğini açıkladı.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 07:00 - Güncelleme:
Trump, Federal İletişim Komisyonu Başkanlığına Brendar Carr'ı aday gösterdi
ABONE OL

Donald Trump, yazılı bir açıklama yaparak, ülkedeki kitlesel iletişim ve yerel medya regülasyonlarını yöneten kurum olan FCC'nin başına Carr'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, uzun zamandır FCC bünyesinde görev yapan Carr'ın bu görev için çok iyi bir aday olduğunu ve daha önce 3 kez Senato'dan oy birliğiyle onay aldığını anımsattı.

2017'de göreve başladığında da FCC için Carr'ı aday gösterdiğini ve onay almasının ardından başarılı işler yaptığını kaydeden Trump, bu alanda yine Carr'a güvendiğini vurguladı.

ABD'deki yerel medya kanallarının lisanslarını düzenleyen kurum olması nedeniyle zaman zaman siyasi tartışmaların parçası olan FCC, özellikle Trump'ın hedef tahtasına koyduğu bazı ulusal kanalların yerel uzantılarının lisanslarının uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki tartışmalarda gündem olmuştu.

Carr'ın, Trump'a destek veren Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ın ülke genelinde geniş bant internet sağlayıcısı bazı firmaları satın almasına olumlu baktığı belirtilmişti.

  • Federal İletişim Komisyonu Başkanlığı
  • Brendar Carr
  • Trump

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.