Trump gitti diye, her şey bitti mi? ABD'de sokaklar karıştı, Antifa Demokrat parti binasını bastı

star.com.tr 21 Ocak 2021 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:05

Portland, George Floyd'un ölümünden bu yana Antifa ve Black Lives Matter'ın sık sık protestolarına sahne oldu. Genellikle şiddet içeren olaylarda, sık sık polisle çatışmalar oldu. Eski Başkan Donald Trump, saldırgan davranışlar nedeniyle her iki hareketi de sert bir şekilde eleştirdi ve Antifa'nın terör örgütü ilan edilmesini gündeme getirdi.

Trump'ın tartışmalı seçimler sonucunda başkanlık koltuğunu terketmesiyle, Antifa gibi sol marjinal grupların sakinleşmesi beklenirken, binlerce gösterici yeniden sokaklara indi.

Antifa amblemleri taşıyan yüzlerce kişi, 'Biden'ı değil intikam istiyoruz' 'Defol Biden' gibi pankartlarla Portland'daki Demokrat parti merkezine saldırdı.

Polis, yaklaşık 200 protestocunun camları kırdığını ve binaya anarşist semboller ve sloganlarla tahrip ettiğini söyledi.

Polisin açıklamasına göre, Antifa Portland'da protestolar düzenlemeyi planlayan en az dört gruptan biriydi. Polisler, şiddet için kullanılabileceklerine inandıkları pankartların yapıştırıldığı sopaları almaya çalıştı. Ancak, protestocular onlara çeşitli nesnelere fırlatmaya başlayınca başarısız oldu. Kolluk kuvvetleri protestoculardan gaz bombası kullanmak zorunda kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer bölgelerinde de gösteriler yapıldı. Columbus, Denver, Sacramento ve Seattle'da protestocular, polis karşıtı sloganlarla binaları tahrip ettiler ve ABD bayraklarını yaktılar.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Denver'da iki protestocu, bir ABD bayrağının yakılması sırasında silah ihlali nedeniyle tutuklandı. Göstericiler ayrıca hem Cumhuriyetçileri hem de Demokratları kınayan sloganlar attılar .

Sacramento'da, bazıları kalkan ve sopalı protestocular, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza aleyhine sloganlar atarak şehir içinde yürüdüler.

TRUMP 'TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDELİM' DEMİŞTİ

Eski Başkan Donald Trump, Antifa'yı terörist bir grup ilan etmek istedi. Cumhuriyetçi başkan, görevden ayrılmadan önce, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya, 'Antifa üyelerinin eylemlerinin değerlendirilmesini ve üyelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesini durdurmasını" gerektiren bir yürütme emri verdi.

Trump, 25 Mayıs 2020'de beyaz bir polis memurunun elinde hayatını kaybeden Afrikalı Amerikalı George Floyd'un ölümünün ardından meydana gelen şiddetli protestolardan Antifa'yı sorumlu tuttu.

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