İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2025 Salı / 2 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4503
  • EURO
    43,9011
  • ALTIN
    4094.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump göçmenlik ve güvenlik alanında üç kararname imzaladı
Dünya

Trump göçmenlik ve güvenlik alanında üç kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik ve güvenlik alanında üç yeni başkanlık kararnamesi imzaladı.

AA29 Nisan 2025 Salı 10:49 - Güncelleme:
Trump göçmenlik ve güvenlik alanında üç kararname imzaladı
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump'ın imzaladığı ilk kararname, federal göçmenlik yasalarına uymadığı değerlendirilen eyalet ve yerel yönetimlerin listesinin yayımlanmasını öngörüyor.

Kararnamede, "sığınak şehirler" olarak belirtilen eyaletler ve kentlerin listelerinin hazırlanması istenirken, "bu ihlallerin sona erdirilmesi ve söz konusu idari birimlerin ABD yasalarına uyumunun sağlanması için gerekli tüm yasal önlemlerin ve yaptırımların uygulanacağı" belirtildi.

- Polis memurlarına hukuki koruma mekanizması

Trump'ın ikinci kararnamesi de kolluk kuvvetleri mensuplarına, görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları hukuki sorunlara karşı koruma sağlanmasını içeriyor.

Kararname uyarınca, görev başında yasa uygularken haksız yere mali yükümlülük altına giren polis memurlarına hukuki destek sağlanacak bir mekanizmanın oluşturulması için gerekli adımlar atılacak.

- KAMYON ŞOFÖRLERİNE İNGİLİZCE YETERLİLİK ŞARTI

Trump'ın imzaladığı üçüncü kararname ise ABD'de ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiriyor.

Kararnamede, İngilizce yeterliliğinin "profesyonel sürücüler için pazarlık edilemez bir güvenlik şartı" olduğu vurgulandı.

Trump yönetiminin bu yeni adımları, kamu düzeni ve göçmenlik politikaları konusundaki sert duruşunun bir devamı olarak değerlendiriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.