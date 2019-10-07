21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,2762
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini tepkiler üzerine iptal etti

Trump grubu altındaki yaklaşık 500 şirketi bünyesinde toplayan 'Trump Organization', kuruluşa ait bir mekanda Müslüman karşıtı bir grubun düzenleyeceği bağış etkinliğini, Müslüman toplumdan gelen tepkiler üzerine iptal etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimindeki Trump Organization sözcüsü Amanda Miller, yaptığı açıklamada, 1 milyondan fazla üyesi bulunan Müslüman karşıtı "ACT for America (Amerika için hareket et)" isimli grubun bağış toplama etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Söz konusu etkinliğin, 7 Kasım'da Florida eyaletinde Trump Organization'a bağlı Mar-a-Lago adlı mekanda yapılacağı duyurulmuştu.

Duyurunun ardından ABD'deki en etkili Müslüman kuruluşlardan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki göstermişti.

CAIR Ulusal İletişim Direktörü İbrahim Hooper, "İslamofobik bir nefret grubunun, ABD Başkanı'nın sahip olduğu mekanlardan birinde para toplaması tamamıyla uygunsuz." ifadesini kullanmıştı.

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak´ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD, çirkin paylaşım için özür diledi

ABD, çirkin paylaşım için özür diledi

'Tefrika çıkarmaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar'

'Tefrika çıkarmaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar'

30 yılın en kötü Galatasaray’ı

30 yılın en kötü Galatasaray’ı

'Gayrimenkulde güçlü büyüme 2020’de başlar'

'Gayrimenkulde güçlü büyüme 2020’de başlar'

İsrail'de 'İran' paniği: Yenisini geliştirecekler!

İsrail'de 'İran' paniği: Yenisini geliştirecekler!

'Volkswagen, yabancı yatırımı tetikleyecek'

'Volkswagen, yabancı yatırımı tetikleyecek'

İçine şeytan girdi dediği çocuğunu haşladı

İçine şeytan girdi dediği çocuğunu haşladı

Annelerin firari doktor isyanı

Annelerin firari doktor isyanı
 

POPÜLER HABERLER

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA