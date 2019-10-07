Trump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini tepkiler üzerine iptal etti Trump grubu altındaki yaklaşık 500 şirketi bünyesinde toplayan 'Trump Organization', kuruluşa ait bir mekanda Müslüman karşıtı bir grubun düzenleyeceği bağış etkinliğini, Müslüman toplumdan gelen tepkiler üzerine iptal etti.