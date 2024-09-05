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Dünya

Trump güvenlik gerekçesiyle F-35 parçalarının ABD'de üretilmesi çağrısında bulundu

NEW YORK (AA) - Eski Başkan Donald Trump, ABD'nin ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek çok uluslu bir program olan yeni nesil F-35 savaş uçağının tüm bileşenlerinin yurt içinde üretilmesi çağrısında bulundu.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 23:46 - Güncelleme:
Trump güvenlik gerekçesiyle F-35 parçalarının ABD'de üretilmesi çağrısında bulundu
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Trump, New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen programda konuştu.

Kasımda yapılacak başkanlık seçimlerden sonra başkan olması halinde Trump, "Ulusal güvenliğimiz için gerekli tüm malzemelerin burada, ABD'de üretilmesini isteyeceğiz, bu da milyonlarca ve milyonlarca yeni üretim işi yaratacak." diye konuştu.

"BU ÜLKELERLE SAVAŞIRSAK NE YAPCAĞIZ"

Trump, F-35 savaş uçağı programını örnek göstererek, "Biliyorsunuz, F-35'i kanatları bir ülkede, kuyruk dümenlerini başka bir ülkede, koltukları diğer bir ülkede, elektronik aksamları yedi farklı ülkede ürettiriyoruz." dedi.

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"Bir savaş çıkarsa ve bu ülkelerin yarısıyla savaşırsak ne yapacağız?" diyen Trump, savaş istemediklerini ancak şu anda, hayatta hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yakın olunduğunu savundu.

ÜRETİMİNDE ÇOK SAYIDA ÜLKE YER ALIYOR

F-35 yeni nesil savaş uçağı üretimi, ABD'nin öncülüğünde İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Norveç'in dahil olduğu çok uluslu bir programdan oluşuyor.

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