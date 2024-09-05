Trump, New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen programda konuştu.

Kasımda yapılacak başkanlık seçimlerden sonra başkan olması halinde Trump, "Ulusal güvenliğimiz için gerekli tüm malzemelerin burada, ABD'de üretilmesini isteyeceğiz, bu da milyonlarca ve milyonlarca yeni üretim işi yaratacak." diye konuştu.

Trump, F-35 savaş uçağı programını örnek göstererek, "Biliyorsunuz, F-35'i kanatları bir ülkede, kuyruk dümenlerini başka bir ülkede, koltukları diğer bir ülkede, elektronik aksamları yedi farklı ülkede ürettiriyoruz." dedi.

Trump: Musk, kurulacak bir hükümet komisyonuna başkanlık etmeyi kabul etti "Bir savaş çıkarsa ve bu ülkelerin yarısıyla savaşırsak ne yapacağız?" diyen Trump, savaş istemediklerini ancak şu anda, hayatta hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yakın olunduğunu savundu.

F-35 yeni nesil savaş uçağı üretimi, ABD'nin öncülüğünde İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Norveç'in dahil olduğu çok uluslu bir programdan oluşuyor.