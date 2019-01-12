Trump, ABD’de çalışma izni sağlayan vize ile ilgili değişikliklerin olacağını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, geçici çalışma vizesi H1B ile ABD’de ikamet edenler için vatandaşlığa kadar gidebilecek değişiklikler yapılacağını açıkladı.
- İHA
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden H1B geçici çalışma vizesi ile ülkede ikamet edenleri etkileyecek değişikliklerin yapılacağını açıkladı. Trump, “H1B ile ABD’de kalanlar şuandan emin olabilirler ki onların ikametini kolaylaştıracak ve kesinleştirecek, vatandaşlığa gidecek yolu da açabilecek değişiklikler yakın zamanda yapılacak. Biz yetenekli ve yüksek donanımlı insanların kariyerlerine ABD’de devam etmeleri için cesaretlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
H1B, ABD’de özellikle teknoloji şirketleri ve bazı federal kurumlara, yurt dışından üniversite mezunlarını istihdam etme imkanı veren bir vize türü olarak biliniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.