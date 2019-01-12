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Trump, ABD’de çalışma izni sağlayan vize ile ilgili değişikliklerin olacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, geçici çalışma vizesi H1B ile ABD’de ikamet edenler için vatandaşlığa kadar gidebilecek değişiklikler yapılacağını açıkladı.

  • İHA
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden H1B geçici çalışma vizesi ile ülkede ikamet edenleri etkileyecek değişikliklerin yapılacağını açıkladı. Trump, “H1B ile ABD’de kalanlar şuandan emin olabilirler ki onların ikametini kolaylaştıracak ve kesinleştirecek, vatandaşlığa gidecek yolu da açabilecek değişiklikler yakın zamanda yapılacak. Biz yetenekli ve yüksek donanımlı insanların kariyerlerine ABD’de devam etmeleri için cesaretlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

H1B, ABD’de özellikle teknoloji şirketleri ve bazı federal kurumlara, yurt dışından üniversite mezunlarını istihdam etme imkanı veren bir vize türü olarak biliniyor. 

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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