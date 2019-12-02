Trump haberinin bedeli ağır oldu, işinden kovuldu

Donald Trump'ın Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulunmasından sadece birkaç saat önce Trump'ın Şükran Günü'nü "tweet atarak, golf oynayarak ve daha birçok şeyle" geçireceğini yazan Newsweek muhabiri kovuldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Ziyaret, Trump'ın güvenliği açısından çok gizli tutuldu, halka açık programıysa tatilde Florida’daki Mar-a-Lago otelinde olacağını ve burada üst düzey ordu mensuplarını telefonla arayacağını gösteriyordu.

Bu da Trump'ın Şükran Günü'nü golf sahasında geçirip Twitter'dan mesaj paylaşacağını söyleyen açıkça yoruma dayanan haberin Newsweek’te yayımlanmasına yol açtı.

Donald Trump Jr. bu hatayı kaçırmadı ve makalenin ekran görüntüsünü alıp "Yalan haberler aldatır!" diyerek paylaştı.

Kısa bir süre sonra bu paylaşımı babası “Newsweek'in battığını sanıyordum?" diyerek retweet'ledi.