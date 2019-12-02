Trump haberinin bedeli ağır oldu, işinden kovuldu

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Trump haberinin bedeli ağır oldu, Newsweek muhabiri kovuldu

ABD merkezli Newsweek dergisi, Trump'ın Şükran Günü'nde golf oynayacağı haberini yapan gazeteciyi kovdu.

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Donald Trump'ın Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulunmasından sadece birkaç saat önce Trump'ın Şükran Günü'nü "tweet atarak, golf oynayarak ve daha birçok şeyle" geçireceğini yazan Newsweek muhabiri kovuldu.
 
Independent Türkçe'de yer alan habere göre Ziyaret, Trump'ın güvenliği açısından çok gizli tutuldu, halka açık programıysa tatilde Florida’daki Mar-a-Lago otelinde olacağını ve burada üst düzey ordu mensuplarını telefonla arayacağını gösteriyordu.
 
Bu da Trump'ın Şükran Günü'nü golf sahasında geçirip Twitter'dan mesaj paylaşacağını söyleyen açıkça yoruma dayanan haberin Newsweek’te yayımlanmasına yol açtı.
 
Donald Trump Jr. bu hatayı kaçırmadı ve makalenin ekran görüntüsünü alıp "Yalan haberler aldatır!" diyerek paylaştı.
 
Kısa bir süre sonra bu paylaşımı babası “Newsweek'in battığını sanıyordum?" diyerek retweet'ledi.
 
Haber daha sonra güncellendi ve Newsweek, makalenin sonuna yaptıkları düzenlemelere dair bir not ekledi. Olaydan sonra muhabir Jessica Kwong'un işine son verildi.
 
Yayın sürecinde birkaç editörün rol oynadığı anlaşılıyor ama onların da cezalandırıldığına ya da işten çıkarıldığına dair net bir bilgi henüz yok.
 
The Washington Examiner, “Newsweek, Trump'ın Afganistan'daki askerleri ziyaret etmek yerine Şükran Günü'nü tweet atıp golf oynayarak geçirdiğine dair yanlış haberin yayınlanmasına neden olan hataları araştırdı. Haber düzeltildi ve sorumlu gazetecinin işine son verildi. Süreçlerimizi gözden geçirmeye ve gerekirse daha fazla önlem almaya devam edeceğiz ” diyen Newsweek sözcüsünün ifadelerine yer verdi.
 
The Independent daha fazla bilgi için Newsweek'le temasa geçti.
 
Kwong, düzeltme yapıldıktan kısa bir süre sonra şunları söyledi:
 
Bu tweet'i siliyorum çünkü Başkan'ın Afganistan’a yaptığı sürpriz ziyaretten haberdar olmadan önce atılmıştı - dürüst bir hata. Haber, ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi zaten güncellendi. 

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