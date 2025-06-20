ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'la bir süredir görüşüyoruz. İran, ABD ile görüşmek istiyor, Avrupa ile değil...

İsrail'e dur diyemem.

Savaşı nasıl durdururum bilmiyorum.

İsrail savaş açısından çok iyi durumda ve İran'ın daha az iyi durumda olduğunu söyleyebileceğinizi düşünüyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için "Belki gerek kalmayacak" derken, öte yandan olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti.