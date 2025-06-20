İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6846
  • EURO
    45,7602
  • ALTIN
    4296.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump hiçbir şey bilmiyor: Savaşı nasıl durdururum bilmiyorum
Dünya

Trump hiçbir şey bilmiyor: Savaşı nasıl durdururum bilmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran ile bir süredir görüştüklerini söyledi. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda 'Netanyahu'ya dur diyemem' diyen Trump, 'Savaşı nasıl durduracağımı bilmiyorum' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 22:42 - Güncelleme:
Trump hiçbir şey bilmiyor: Savaşı nasıl durdururum bilmiyorum
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İran'la bir süredir görüşüyoruz. İran, ABD ile görüşmek istiyor, Avrupa ile değil...

İsrail'e dur diyemem.

Savaşı nasıl durdururum bilmiyorum.

İsrail savaş açısından çok iyi durumda ve İran'ın daha az iyi durumda olduğunu söyleyebileceğinizi düşünüyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için "Belki gerek kalmayacak" derken, öte yandan olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.