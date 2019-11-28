17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7814
  • 6,3665
  • 270.498
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump Hong Kong tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trump, yaptığı yazılı açıklama ile Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Açıklamada Trump, "Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek, uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve Kongre'nin her iki kanadından da geçen tasarı, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat vekil ve Senatörlerden büyük destek almıştı.

- PROTESTOLARDA ŞİDDET DALGASI

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İranlı Pehlevi'nin esrarengiz cinayetle ilgili yeni gelişme!

İranlı Pehlevi'nin esrarengiz cinayetle ilgili yeni gelişme!

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

Devlet Başkanı itiraf etti! İnterpol beni arıyor

Devlet Başkanı itiraf etti! İnterpol beni arıyor

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: Başka bilgilerin olduğunu düşünüyorum

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: Başka bilgilerin olduğunu düşünüyorum

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan caniler yakalandı

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan caniler yakalandı

Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı

Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

18 bin yıl yaşında! Köpek mi, kurt mu? Bilim adamları çözemedi...

18 bin yıl yaşında! Köpek mi, kurt mu? Bilim adamları çözemedi...

Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler

Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA