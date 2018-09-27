Trump: (İdlib'de) Milyonlarca insan öldürülecekti ve bu bir utanç olacaktı

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Trump, geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenledi.

İdlib'deki katliam ihtimalini bir gazeteciden duyduğunu belirten Trump, daha sonra New York Times gazetesinde bu bölgeyle ilgili geniş bir haber okuduğunu söyledi.

Trump, bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a, Suriye rejiminin İran ve Rusya'nın desteğiyle milyonlarca insanı katletmesini engellemeleri talimatı verdiğini anlattı.

Sosyal medya üzerinden de bu konuda açıklama yaptığını hatırlatan Trump, "Buna izin vermeyin dedim. Bu onların orada bir ameliyat yapmayacakları anlamına gelmez, teröristlerle ilgili veya terörist olarak gördükleriyle ilgili yapmaları gerekeni yapacaklar ama milyonlarca insanı öldürmeyin dedim ve durdu, gördünüz. Kimse bunun için bana kredi vermedi ama olsun." ifadelerini kullandı. Rusya, İran ve rejimin İdlib'de "katliam yapmamasından" dolayı memnun olduğunu anlatan Trump, "Milyonlarca insan öldürülecekti ve bu bir utanç olacaktı. Şunu da belirteyim: Türkiye'nin çok büyük yardımı dokundu. Türkiye çok iyi. Türkiye tüm bu durum konusunda bize çok yardımcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"İki devletli çözümü destekliyorum"

Donald Trump, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümle sonuçlanacak bir anlaşmayı desteklediğini belirtti.

Trump, "İki devletli çözüm olacağını düşünüyorum. Bir yönüyle zor bir anlaşma çünkü toprak işleri var, toprak sınırlarının belirlenmesi durumu var ve birçok çizim ve başka şeyler gerekir ama diğer yönüyle de iyi olacağını düşünüyorum çünkü insanların kendi toprakları ve yönetimleri olacak." diye konuştu.

İsrail ve Filistin'de halkın da iki devletli bir çözümü kabul edeceğine inandığını kaydeden Trump, "İsrailliler ve Filistinliler tek devlet istiyorlarsa bana uyar, iki devlet istiyorlarsa bu da bana uyar. Onlar mutluysa ben de mutluyum." açıklamasını yaptı.

"Kim ile atışmalarımıza gülüyoruz"

Trump ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi bir ilişkisi olduğunu ifade ederek, Kim'in kendisine gönderdiği mektubu "güzel bir sanat eseri" olarak niteledi.

Kuzey Kore'ye müzakere karşılığında herhangi bir taviz vermediğini aktaran Trump, Kim Jong-un ile eski atışmalarına ilişkin, "Şimdi ikimiz de onlara gülüyoruz." ifadesine yer verdi.

Pyongyang'ın, görüşmeleri sonucunda balistik füze testlerini durdurduğunu söyleyen Trump, görevine seçilmemiş olsaydı ABD'nin Kuzey Kore ile savaşa gideceğini iddia etti.