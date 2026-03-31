  • Trump iki müttefik ülkenin üstünü çizdi: Bunu unutmayacağız
Dünya

Trump iki müttefik ülkenin üstünü çizdi: Bunu unutmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda destek vermeyen İngiltere ve Fransa'ya sert tepki gösterdi. ABD'nin İngiltere'ye artık yardım etmeyeceğini belirten Trump, İsrail'e giden uçağa hava sahasını kullanmasına izin vermeyen Fransa için ise 'Bunu unutmayacağız' ifadelerini kullandı.

AA31 Mart 2026 Salı 14:21
Trump iki müttefik ülkenin üstünü çizdi: Bunu unutmayacağız
Trump, sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı paylaşımında, "Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkeler, örneğin İran'ın başsız bırakılmasına karışmayı reddeden Birleşik Krallık gibi, size bir önerim var. Birincisi, ABD'den satın alın, bizde bol miktarda var ve ikincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve onu alın." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca paylaşımda ülkelerin, "kendi başlarına savaşmayı öğrenmeleri gerektiğini" savunarak, "ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!" değerlendirmesine yer verdi.

ABD Başkanı bir diğer paylaşımında da "Fransa'nın İsrail'e giden askeri malzeme yüklü uçakların kendi hava sahasını kullanmasına izin vermediğini, Paris yönetiminin, başarıyla ortadan kaldırılan 'İran Kasabı' ile ilgili çok da yardımcı olmadığını, ABD'nin bunu unutmayacağını" belirtti.

- ⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

