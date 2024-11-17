İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2024 Pazar / 16 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, ''İklim krizi diye bir şey yok'' diyen Wright'ı Enerji Bakanlığına aday gösterdi
Dünya

Trump, ''İklim krizi diye bir şey yok'' diyen Wright'ı Enerji Bakanlığına aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Enerji Bakanlığına Liberty Energy Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Chris Wright'ı aday gösterdiğini açıkladı. Linkedin'de geçen yıl yayınladığı bir videoda 'İklim krizi diye bir şey yok' ifadelerini kullanan Wright'ın fosil yakıt savunucusu olduğu biliniyor.

AA17 Kasım 2024 Pazar 07:30 - Güncelleme:
Trump, ''İklim krizi diye bir şey yok'' diyen Wright'ı Enerji Bakanlığına aday gösterdi
ABONE OL

Yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, söz konusu açıklamada, "Chris Wright'ın hem ABD Enerji Bakanı hem de yeni kurulan Ulusal Enerji Konseyi Üyesi olarak yönetimime katılacağını duyurmaktan heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Wright'ın enerji alanında önde gelen bir teknoloji uzmanı ve girişimci olduğunu belirten Trump, nükleer, güneş, jeotermal, petrol ve gaz alanlarında çalıştığını aktardı.

Trump, "En önemlisi Chris, Amerikan enerji bağımsızlığını teşvik eden, küresel enerji piyasalarını ve jeopolitiği dönüştüren Amerikan kaya gazı devriminin başlatılmasına yardımcı olan öncülerden biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Enerji Konseyi'ne ilişkin bilgi de veren Trump, söz konusu konseyin Amerikan enerjisinin tüm türlerinin izni, üretimi, dağıtımı, düzenlenmesi, taşınması ile ilgili departman ve ajanslardan oluşacağını aktardı.

Trump, konseyin bürokrasiyi azaltacağını, ekonominin tüm sektörlerinde özel sektör yatırımlarını artıracağını ve uzun süredir devam eden ancak "tamamen gereksiz" olan düzenlemeler yerine inovasyona odaklanacağını kaydetti.

Aynı zamanda Trump'ın kampanya bağışçılarından olan Wright'ın şirketi Liberty Energy, karada petrol ile doğal gaz arama ve üretimi yapan şirketlere hizmet ve teknoloji sağlıyor.

Linkedin'de geçen yıl yayınladığı bir videoda "İklim krizi diye bir şey yok" ifadelerini kullanan Wright'ın fosil yakıt savunucusu olduğu biliniyor.

Wright'ın göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

  • Trump
  • Enerji Bakanlığı
  • Chris Wright

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.