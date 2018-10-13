Trump ile Kanye West çeteleri görüştü 

Trump’ın masasının tam karşısına oturan Kanye, Başkan’a övgüler yağdırdı. İkili sokak çeteleri ve West’in memleketi Chicago’daki şiddet olaylarını ele aldı. ‘Gangster Disciples’ adlı eski bir sokak çetesinin lideri olan Larry Hoover hakkında konuşan Kanye, “Onu hapsetmelerinin nedeni toplum için olumlu bir şeyler yapmaya başlamasıydı” dedi. Görüşmede üzerinde Trump’ın sloganı ‘Amerika’yı Yeniden Büyük Yap’ yazan şapka takan Kanye, “Bu şapkayı taktığımda kendimi Süpermen gibi hissetmemi sağladı” ifadesini kullandı. “İnsanlar eğer siyahsanız Demokratlar’a oy vermenizi bekliyor” diye konuşan Kanye, Cumhuriyetçi Trump’a oy vermesinde temel motivasyonun refah olduğunu dile getirdi. Hakkında çıkan akli dengesizlik iddialarına da yanıt veren ABD’li rapçi, uykusuzluk problemi çektiğini söyledi.