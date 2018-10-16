Trump ile Selman telefonda görüştü
ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Trump, 'Prens Selman Kaşıkçı olayı ile ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddetti' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'la telefonda görüştü.
Trump, "Suudi Prens, Cemal Kışıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddetti. Suudi Prens ülkelerinde başlatılan iç soruşturmayı genişleteceklerini söyledi" dedi.
...during the call, and told me that he has already started, and will rapidly expand, a full and complete investigation into this matter. Answers will be forthcoming shortly.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018
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