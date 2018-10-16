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Trump ile Selman telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Trump, 'Prens Selman Kaşıkçı olayı ile ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddetti' dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'la telefonda görüştü.

Trump, "Suudi Prens, Cemal Kışıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddetti. Suudi Prens ülkelerinde başlatılan iç soruşturmayı genişleteceklerini söyledi" dedi.

 
 
 

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