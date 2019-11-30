Trump ile Taliban yeniden masada
ABD Başkanı Donald Trump ABD askerlerini sürpriz ziyaret için başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez Afganistan’a gitti. Bagram Hava Üssü’nde ABD askerlerine Şükran Günü’nde hitap eden Trump Taliban’la müzakerelerin yeniden başladığını söyledi.
Taliban ile yapılan barış görüşmelerine değinen Trump, “Taliban anlaşma yapmak istiyor ve onlarla görüşüyoruz. Afganistan’da bir anlaşmaya varana ya da tam bir zafere ulaşana dek kalacağız. Taliban anlaşma yapmayı çok istiyor. Ateşkesin olması gerektiğini söylüyoruz ancak onlar ateşkes yapmak istemediler. Şimdi ise ateşkes yapmak istiyorlar. Bunun bu şekilde gelişeceğine inanıyorum” dedi.
ASKERLER DÖNECEK
Trump’ın açıklamalarının ardından Taliban da görüşmeleri doğruladı. Öte yandan, ABD Başkanı, Afganistan ziyaretinde askerleri ülkeye döndürme vaadini de yineledi. Trump, “Umarım bir dahaki Şükran Günü’nde ABD’de birlikte oluruz” diye konuştu.
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