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Dünya

Trump ile Zelenski Lahey'de bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Lahey'de bir araya geldiğini bildirdi. Desteklerinden dolayı ABD ve Trump'a teşekkür eden Zelenski, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin uygulanmasına yönelik konuları ele aldıklarını kaydetti.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Trump ile Zelenski Lahey'de bir araya geldi
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NATO'nun Lahey Zirvesi kapsamında Hollanda'da bulunan Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, burada ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirtti.

Trump ile uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenskiy "Gerçekten önemli olan tüm konuları ele aldık." dedi.

Desteklerinden dolayı ABD ve Trump'a teşekkür eden Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin uygulanmasına yönelik konuları ele aldıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesin ve gerçek barışın nasıl sağlanacağını görüştük. Halkımızı nasıl koruyacağımızı konuştuk. Barışı daha da yakınlaştırmaya yönelik ilgi ve yardıma hazır olma durumunu takdir ediyoruz. Ayrıntılar gelecek."

  • zelenski
  • trump
  • rusya-ukrayna
  • lahey

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