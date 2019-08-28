Trump ile zirveye yaptırım koşulu 

Biarritz’te düzenlenen G7 Zirvesi’ne İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i davet eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Washington-Tahran hattında gerilimi düşürmek için başlattığı diplomaside taraflar önkoşullarını sıralamaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın G7 Zirvesi’nin kapanışında “Uygun koşullar oluşursa İran lideriyle görüşürüm” açıklamasına Tahran hükümetinden yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, görüşme için derhal ülkesine yönelik Amerikan yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

ANAHTAR ELİNİZDE

Devlet televizyonundan halka hitap eden Ruhani, ABD’ye atfen “İran ulusuna karşı yasa dışı, haksız ve yanlış yaptırımların tümünü kaldırmak zorundalar. ABD’nin yaptırımları kaldırmazsa hiçbir olumlu gelişme olmaz. Görüşme sadece fotoğraf çektirmekten ibaret olur ve bu da mümkün değildir. Anahtar ABD’nin elinde” ifadelerini kullandı. G7 Zirvesi’nde liderlerin “Tahran’ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz” tutumunda birleşmesini de değerlendiren Ruhani, “İran’ın amacı atom bombası yapmak değildir. Askeri doktrinimiz konvansiyonel silahlara dayanıyor” diye konuştu. Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmayı yerine getirmeden Ruhani ile bir araya gelemeyeceğini söyledi.

ANLAŞMAYA UYUN

Çin’deki resmi temasları sırasında İran’ın resmi ajansı IRNA’ya konuşan Zarif “Biarritz ziyaretimde söylemiştim, ABD, 5+1’e dönüp, nükleer anlaşmayı gerçekleştirene kadar İran Cumhurbaşkanı’yla (Ruhani) ABD Başkanı Trump’ın görüşmesi tasavvur edilemez. Bu durumda bile ikili görüşme olmayacaktır” dedi. Washington yönetiminin uzun süren görüşmelerin ardından varılan anlaşmaları ayaklar altına aldığını söyleyen Zarif, “Şu an olması gereken şey, nükleer anlaşmanın yerine getirilmesidir. Biz bu alanda ABD tarafından kayda değer bir işaret görmedik” ifadelerini kullandı.