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Dünya

Trump, ilk yurt dışı gezisini Fransa'ya yapacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı gezisini, 2019'da çıkan yangında büyük hasar gören ve onarılan tarihi Notre Dame Katedrali'nin açılış töreninin yapılacağı Fransa'ya düzenleyeceğini bildirdi.

AA3 Aralık 2024 Salı 12:44 - Güncelleme:
Trump, ilk yurt dışı gezisini Fransa'ya yapacak
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Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi ibadethanesi Notre Dame Katedrali, 2019'da çıkan yangının ardından başlatılan onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak resmi törenle yeniden ibadete açılacak.

Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'daki açıklamasında, katedralin resmi açılış töreni için Paris'e gideceğini belirtti.

Trump, "Muhteşem ve tarihi Notre Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılmaktan onur duyacağımı söylemek istiyorum. (Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, Notre Dame'ın eski ihtişamına ve hatta daha fazlasına kavuşmasını sağlayarak harika bir iş başardı. Herkes için çok özel bir gün olacak." ifadelerini kullandı.

Böylelikle Trump, 5 Kasım'daki seçimlerde ABD Başkanı seçilmesi sonrası ilk yurt dışı seyahatini Fransa'ya yapmış olacak.

- AÇILIŞ TÖRENİ

Fransa, Cumhurbaşkanı Macron ev sahipliğindeki tarihi Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine hazırlanıyor.

Törene ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kral 3. Charles, İspanya Kralı 6. Felipe, Fas Kralı 6. Muhammed, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da aralarında bulunduğu, 2 binden fazla kişi davet edilmişti.

Nisan 2019'daki yangın öncesinde her yıl 11 milyon turisti ağırlayan "Gotik başyapıt" olarak nitelendirilen tarihi binanın açılış sonrası, yılda 14 milyondan fazla turiste kapılarını açması bekleniyor.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine resmen başlayacak.

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