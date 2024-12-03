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Dünya

Trump, ilk yurt dışı ziyaretini Paris'e gerçekleştirecek

Donald Trump başkanlığının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine katılmak için Paris'e gerçekleştirecek.

IHA3 Aralık 2024 Salı 14:14 - Güncelleme:
Trump, ilk yurt dışı ziyaretini Paris'e gerçekleştirecek
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Fransa'nın başkenti Paris'teki gotik mimarisinin en güzel örneklerinden kabul edilen ünlü Notre-Dame Katedrali'nin yeniden ziyaretçileriyle buluşmasına günler kaldı. Nisan 2019'da meydana gelen yangında büyük hasar alan katedraldeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Katedralin 7 Aralık'ta düzenlenecek açılış törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde 50 devlet ve hükümet başkanı katılacak. ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimlerde yeniden başkan seçilen Donald Trump, ilk yurt dışı ziyaretini törene katılmak üzere Paris'e gerçekleştirecek.

"HERKES İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN OLACAK"

Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü, 5 yıl önceki yıkıcı yangının ardından restorasyonu tamamlanan muhteşem ve tarihi Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılmak üzere Paris'e gideceğimi açıklamaktan onur duyuyorum. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame'in ihtişamına ve hatta daha fazlasına kavuşmasını sağlamak için harika bir iş çıkardı. Herkes için çok özel bir gün olacak" ifadesini kullandı.

Paris'in sembollerinden 1163-1345 yılları arasında inşa edilen Notre Dame Katedrali'nin Nisan 2019'da çıkan yangında çatısının tamamı çökmüş ve çan kulesi yıkılmıştı. Yangında yaralanan olmamış, katedralde bulunan değerli eşyalar ve sanat eserleri güvenli bir yere götürülmüştü. Yangının ardından katedralin onarım çalışmaları için başlatılan kampanyada 846 milyon euro bağış toplanmıştı. 2022'de başlayan yeniden inşa çalışmalarında 250'den fazla firma ile yüzlerce sanatçı, mimar ve uzman görev almıştı.

Tarihi yapıda çıkan yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi.

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