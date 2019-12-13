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Trump, İngiltere'deki seçimden zaferle çıkan Johnson'ı kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki erken genel seçimden galip çıkan Başbakan Boris Johnson'ı kutladı.

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Trump, Twitter hesabından, "Büyük zaferinden dolayı Boris Johnson'ı tebrik ediyorum!" paylaşımında bulundu.

Brexit'ten sonra İngiltere ve ABD'nin yeni bir ticaret anlaşmasını yapmakta özgür olacağını belirten Trump, "Bu anlaşmanın AB (Avrupa Birliği) ile yapılabilecek herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük ve daha kazançlı olma potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geleceği kesinlik kazandı.

Johnson, hükümetinin Brexit'i gerçekleştirmek için yeni ve güçlü bir yetki elde ettiği açıklamasında bulundu.

Sandık çıkış anketlerine göre, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

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