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Dünya

Trump intikam peşinde: Savcı Smith'e Hatch darbesi

ABD'de 2024 seçimleri öncesi siyasi tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump hakkında dava açan Özel Yetkili Savcı Jack Smith, bu kez kendisi hakkında açılan soruşturmayla gündeme geldi. Smith'in Hatch Yasası'nı ihlal ettiği öne sürülüyor.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 00:57 - Güncelleme:
Trump intikam peşinde: Savcı Smith'e Hatch darbesi
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ABD'de bağımsız federal bir kurum olan Özel Danışmanlık Ofisi, eski savcı hakkında soruşturma açıldığı haberlerini doğrulayan bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 2022 yılının kasım ayında o dönemki Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından Trump'a yönelik bir soruşturmayı yürütmek üzere atanan Özel Yetkili Savcı Smith hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın gerekçesinde Smith, "belirli kamu görevlilerinin siyasi faaliyette bulunmasını yasaklayan federal bir yasa olan Hatch Yasası'nı ihlal etmekle" suçlandı.

Smith, Kasım 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi aday Trump aleyhine iki federal dava açmıştı. Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Smith, davaları düşürmüş ve her iki dava da mahkemeye taşınmamıştı.

Cumhuriyetçiler Smith'in Trump'ı siyasi saiklerle hedef aldığını savunurken, Demokratlar ise Trump yönetiminin Smith'i siyasi gerekçelerle soruşturduğunu öne sürüyor.

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