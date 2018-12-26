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Trump, Irak'taki ABD askerlerini ziyaret etti

ABD Başkanı Trump Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Trump ziyareti kapsamında Amerikan askerleri ile buluşacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından bir sürprize daha imza attı. Trump, "Suriye'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak. ABD askerlerini Irak'tan çekme planımız yok. Suriye'de bir şey yapmak için Irak'ı üs olarak kullanabiliriz" açıklamasında bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın eşi Melania ile birlikte Noel gecesinde hizmet ve başarılarından dolayı teşekkürlerini sunmak ve Noel Bayramlarını kutlamak için Irak'a gittiğini belirtti.

 

 

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