Trump: İran çok daha önceden Nükleer Anlaşmayı ihlal ediyordu
ABD Başkanı Donald Trump, İran´ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşmasına dair açıklamada bulundu.
- DHA
Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) İran´ın, İran Nükleer Anlaşması´nda yer alan limiti aştığını doğrulamasının ardından Trump, İran´ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İran, ABD ve hiçbir şey ödemeyen diğer ülkeler ile yaptığı 150 milyar dolarlık (artı 1.8 milyar dolar nakit) Nükleer Anlaşmayı ben başkan olmadan çok daha önceden ihlal ediyordu. Ve şimdi stok limitini aştılar. Hoş değil!" ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.