Trump, İran için tarih verdi: Anlaşma imzalanacak

ABD Başkanı Trump, New York'ta oynanan NBA final maçından dönerken uçağa binmeden önce gazetecilere gündemi değerlendirdi.

İran ile müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Trump, bir ya da iki gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti.

Trump, ablukanın "yüzde 100" etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını söyledi.

İran ile İsrail'in kendisinin "arabuluculuğunda" saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti.

Trump, ayrıca güçlü ve etkili bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını kaydetti.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar, ülkesinin birden fazla ülkeye saldırı düzenlemesiyle övünerek, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırı düzenlemesi durumunda Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini bombalama tehdidinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanan hattın "direniş cephesinin" yeni güvenlik kuşağı olacağını söyledi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran ile başlayan çatışmada, İsrail'in planladığı geniş çaplı hava saldırısının, uçaklar kalkışa hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen "İsrail ve İran derhal çatışmayı durdurmalı" çağrısının ardından son anda iptal edildiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, orduya ait bir helikopterin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü yönündeki haberi doğrulayarak pilotların durumlarının iyi olduğunu belirtti. TRum ayrıca İran ile "çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarında" olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi.

İran ile İsrail arasında yaşanan hava saldırıları ve bölgede artan gerilim, sivil hava trafiğini de etkiledi. İran hava sahasının geçici olarak kapatılması üzerine İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, rotasını değiştirerek Van Ferit Melen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İsrail ordusu, İran'ın uyarısına rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sabah saatlerinde de sürdürdü.

ABD basını: ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında kaza yaptı. İki pilot güvenli şekilde kurtarıldı.

03.06 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.

02.22 ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'la yaşanan gerilimi daha da tırmandırması halinde yalnız kalabileceği konusunda uyardığı bildirildi.

02.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail'e yapılan balistik füze saldırısına ilişkin, "Bir saldırı ve müzakerelerin sona ermesine yönelik bir tehdit, hem İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını engeller hem de müzakerelerin sonlanmasından korkmadığınızı ve tamamen hazırlıklı olduğunuzu gösterirsiniz. Mesele sadece savaşmak ya da müzakere etmek değil. Aksine zamanı geldiğinde savaşmalı, zamanı geldiğinde de müzakere etmeliyiz. Düşmanı bu şekilde yenebiliriz" dedi.

- İSRAİL ORDUSU, ATEŞKESE RAĞMEN HAVA SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun, ABD'nin İran'dan gelen füzelerinin önlenmesine yardımcı olduğuna ilişkin açıklamaları yer almıştı.

İsrail ordusu, dün, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş; İranlı yetkililer, İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde 3 dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.