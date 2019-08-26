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Trump: İran´da rejim değişikliği istemiyoruz

Fransa´da düzenlenen G7 Zirvesi´nin son gününde basının sorularına yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran´la ilgili olarak 'Rejim değişikliği istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

  • DHA
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Trump, Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi´nin son gününde basının sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif´in Biarritz ziyareti hakkında ve İran´a dair konuşan Trump, Zarif´in ziyaretine `saygı duyduğunu´ belirterek; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron´un kendisini bilgilendirdiğini ve onayını aldığını açıkladı. Öte yandan Trump, Zarif´le görüşmediğini ve görüşmek istemediğini söyleyip, bunu için daha erken olduğunu dile getirdi.
 
Ayrıca, Trump, İran´a uygulanan yaptırımlara dair yorum yapmazken, "Güçlü bir İran istiyoruz. Rejim değişikliği istemiyoruz" ifadelerini kullandı. "İranlıların yaşamak zorunda bırakıldıkları koşulların kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum "diyen Trump, İran´la balistik füzeler ve anlaşmanın süresi hakkında konuşacaklarını belirtti.

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