Trump, Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi´nin son gününde basının sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif´in Biarritz ziyareti hakkında ve İran´a dair konuşan Trump, Zarif´in ziyaretine `saygı duyduğunu´ belirterek; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron´un kendisini bilgilendirdiğini ve onayını aldığını açıkladı. Öte yandan Trump, Zarif´le görüşmediğini ve görüşmek istemediğini söyleyip, bunu için daha erken olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, Trump, İran´a uygulanan yaptırımlara dair yorum yapmazken, "Güçlü bir İran istiyoruz. Rejim değişikliği istemiyoruz" ifadelerini kullandı. "İranlıların yaşamak zorunda bırakıldıkları koşulların kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum "diyen Trump, İran´la balistik füzeler ve anlaşmanın süresi hakkında konuşacaklarını belirtti.