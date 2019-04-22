13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8438
  • 6,5764
  • 239.543
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump: İran´ın boşluğunu Suudi Arabistan ve OPEC dolduracak

ABD Başkanı Donald Trump, İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar hakkındaki muafiyetlerin sonlanması ve yenilenmeyecek olması duyurusu ardından yaptığı Twitter paylaşımında, Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) petrol akışındaki değişimi telafi etmekten fazlasını yapacaklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Trump´ın Twitter´da yaptığı paylaşım şöyle;
 
"Suudi Arabistan ve OPEC, İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların artık tamamen uygulanması sonrasında piyasaya petrol akışında oluşacak açığı fazlasıyla telafi edecek. İran´a, John Kerry ve ABD´yi bu çok kötü İran Nükleer Anlaşmasına dahil eden kişiler tarafından çok kötü tavsiyeler veriliyor. Bu Logan yasasının ihlali midir?"
 
Diğer yandan Suudi Arabistan, ABD yaptırımlarından etkilenecek olan küresel petrol piyasasına istikrar getireceğini duyurdu.
 

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emniyet'ten Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Emniyet'ten Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Kamu bankalarını güçlendirme adımı atıldı

Kamu bankalarını güçlendirme adımı atıldı

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

ABD'nin kararına Türkiye'den tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den tepki

Kaftancıoğlu, CHP'nin 'kendi kolluk gücünü' kuracağını duyurdu

Kaftancıoğlu, CHP'nin 'kendi kolluk gücünü' kuracağını duyurdu

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

İstanbul'a 2 saat uzakta! Ziyaretçi sayısı hızla artıyor...

İstanbul'a 2 saat uzakta! Ziyaretçi sayısı hızla artıyor...
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Geline bardak kırdırıp, damadı yumrukladılar

Geline bardak kırdırıp, damadı yumrukladılar

İlk kez ele geçirildi! FETÖ'nün dijital evlilik programı...

İlk kez ele geçirildi! FETÖ'nün dijital evlilik programı...

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili ailesinin 4 ferdi gözaltına alındı

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili ailesinin 4 ferdi gözaltına alındı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA