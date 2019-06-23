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Trump: İran'la savaş istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaş istemediğini ve herhangi bir ön koşul gelmediği sürece konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

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 Amerikan televizyonu NBC'ye mülakat veren Trump, İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, mülakatta, "İran ile savaş istemiyorum. Daha önce hayatınızda görmediğiniz bir yıkım olur ve ben bunu istemiyorum ama nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran tarafından gelebilecek herhangi bir ön koşula nasıl bakacağı yönündeki bir soruya Trump, "Bu benim meselem değil. Ön koşul yok." yanıtını verdi.

Trump, ayrıca İran'ın ekonomik olarak çok zor durumda kaldığına ve müzakereye açık olduğuna inandığını ifade ederek, "İran anlaşma yapmak istiyor. Benim anlaşmam nükleer silahla alakalı. Bakın, (İran) nükleer silah sahibi olamayacak. Şu an içinde bulundukları pozisyondan memnun olduklarını sanmıyorum. Ekonomileri gerçekten kötü." değerlendirmesinde bulundu.

- Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu. Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş fakat Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.

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