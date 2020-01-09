AA & star.com.tr 09.01.2020 10:51 - Güncelleme: 09.01.2020 11:11

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'DEAŞ gibi ortak öncelikler konusunda birlikte çalışmalıyız. ABD barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazır' çağrısına İran'dan ilk yanıt geldi.

İran'ın BM Büyükelçisi Mecit Takht Ravanchi, "Trump'ın iş birliği teklifi Tahran ABD yaptırımları altındayken olasılık dışı. Barışın yeniden tesisi için bölgesel işbirliği gerekli" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN'A ÇAĞRI

İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el Esed üssü ile Erbil üslerine yönelik füze saldırıları üzerine Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini ancak konuşmaya açık olduklarını belirtmiştti.

Sözlerine, "Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran'ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade edilmeyecek." ifadeleri ile başlayan Trump İran'a iş birliği çağrısında da bulunmuştu.

"Benim yönetimim sırasında on binlerce IŞİD savaşçısı öldürüldü veya ele geçirildi. IŞİD İran'ın doğal düşmanıdır. IŞİD'in yok edilmesi İran için iyidir. Bu ve diğer ortak öncelikler konusunda birlikte çalışmalıyız." diye İran'a çağrıda bulunan Trump, şöyle devam etti:

"İran halkına ve İran liderlerine: Sizin iyi bir geleceğinizin, hak ettiğiniz ve dünyadaki uluslarla uyumlu bir geleceğinizin olmasını istiyoruz. ABD barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazır."

İRANLI KOMUTANIN ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLAYAN GERİLİM

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve el-Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 5'i Iraklı 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Bu saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ın ilk saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuş ve en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadesini kullanmıştı.