Trump, İspanyolca tercümeyi beğenmeyince kulaklığını yere attı
ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında İspanyolca tercümeyi beğenmeyince kulaklığını çıkarıp yere attı.
- İHA
ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı konutu Casa Rosada’da düzenlediği basın toplantısında İspanyolca tercümeyi beğenmeyince kulaklığını çıkarıp yere attı. İHA'nın haberine göre, Trump kulaklığı çıkardığı sırada yapılan tercümeden duyduğu rahatsızlığı belirterek, "Senden daha iyi anlıyorum” dedi.
Trump, Macri'nin babasını da tanıyor
Yaşanan bu olaydan sonra Trump, yıllardır tanıdığı ve beraber golf oynadığı Macri'ye övgüler yağdırarak, “Size yıllardır Mauricio'nun bir arkadaşı olduğumu söylemek isterim. O genç bir adamdı. Çok iyi bir adamdı. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Aslında babasıyla da mükemmel bir dostluğumuz var. Ailesiyle iş yaptım” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.