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Dünya

Trump: İsrail ve Hamas ateşkes anlaşmasına çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, işgalci İsrail ile Hamas Hareketi'nin ateşkes anlaşmasına çok yakın olduklarını açıkladı.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 21:24 - Güncelleme:
Trump: İsrail ve Hamas ateşkes anlaşmasına çok yakın
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği Elon Musk'a veda töreninde Gazze'de ateşkes ve İran'la müzakere sürecini değerlendirdi.

Trump, İsrail'in onayladığı ve Hamas'ın cevabının beklendiği belirtilen ateşkes anlaşmasında son durumun ne olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtladı.

ABD Başkanı, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var." ifadelerini kullandı.

İRAN'LA ANLAŞMA YAKIN ZAMANDA OLABİLİR

Öte yandan Trump, Gazze ile ilgili değerlendirmesinin hemen ardından İran'la nükleer müzakereler konusunda da bir açıklama yaptı.

Trump, "İran'la bir anlaşma yapma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Onlar da bombalanmak yerine anlaşma yapmayı tercih ederler. Bence bu anlaşma uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşebilir. Orta Doğu'ya bomba yağdırılmadan da bir anlaşma yapabiliriz. Bu çok iyi olurdu." şeklinde konuştu.

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