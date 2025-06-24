İki ülke ateşkesi ihlal etti... Trump: İsrail'in saldırısından hoşlanmadım

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirdi.

İRAN: FÜZE ATILMADI

İran Genelkurmay Başkanlığının, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanladığı bildirildi. İran devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanlığının İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladığını aktardı. Haberde, "Genelkurmay Başkanlığı, son saatlerde İran'dan işgal topraklarına füze atıldığı iddialarını yalanladı." ifadesine yer verildi.

"ŞİDDETLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran'ın füze atarak ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "şiddetle karşılık vereceklerini" belirtti. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, katıldığı durum değerlendirmesi oturumunda, "İran'ın ateşkesi feci biçimde ihlali karşısında, şiddetle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN YENİ FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra, İran'ın İsrail'e füze saldırısı başlattığını öne sürdü. Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının tespit edildiği ileri sürüldü.

"İran'dan ateşlendiği öne sürülen füzeler nedeniyle" sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Hafya başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: İSRAİL SALDIRILARINI DURDURURSA, BİZ DE YANIT VERMEYECEĞİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında tam ve kapsamlı bir ateşkes" konusunda anlaşmaya vardığını bildirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sabah saatlerinde yaptığı açıklamasında savaşı başlatan tarafın İran değil İsrail olduğunu söyleyen Arakçi, "Şu anda, herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir 'anlaşma' mevcut değil. Ancak İsrail rejimi, İran halkına yönelik yasa dışı saldırılarını Tahran saatiyle en geç 04.00'e kadar durdurursa, İran olarak yanıtlarımızı sürdürme niyetinde olmayacağız. Askeri operasyonlarımızı durdurmaya yönelik nihai karar daha sonra verilecektir" ifadelerini kullandı.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ, OPERASYONLARI SON ANA DEK KARARLILIKLA SÜRDÜRDÜ"

Arakçi, belirlediği sürenin dolmasının ardından bir açıklama daha yaparak, "Silahlı Kuvvetlerimiz, İsrail'in saldırganlığına karşı yürüttüğü askeri operasyonları sabah 04.00'e kadar, yani son ana dek kararlılıkla sürdürdü. Vatanımızı son damla kanlarına kadar savunmaya hazır olan ve düşmanın her saldırısına son dakikaya kadar yanıt veren Silahlı Kuvvetlerimize, tüm İran halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

İSRAİLLİ BAKANLARA KONUŞMA YASAĞI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile Tel Aviv arasında duyurduğu ateşkes sonrası İsrail'de bakanlara "İran konusunda" basına demeç vermemeleri istendiği belirtildi. Yerel basında yer alan haberde, Başbakan Basın Ofisi'nin kabine üyelerine "konuşma yasağı" getirdiği ifade edildi. Basın ofisinin İsrailli bakanlara İran konusunda basına konuşmamaları gerektiği talimatı gittiği kaydedildi. Habere göre, talimatta, "Bakanlara hatırlatma, şu anda İran hakkında röportaj ve medya açıklamaları için onay yok." ifadesine yer verildi.

ABD BAŞKANI TRUMP: (İRAN-İSRAİL) ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, LÜTFEN İHLAL ETMEYİN

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi. Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Başkan Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, "Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'di." dedi. İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu. Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu.

İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

İşte İran-İsrail savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Başkanı Trump, İsrail'e uyarıda bulunarak, "O bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir" dedi.

Trump: İsrail ve İran ateşkesi ihlal etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın net bir tutumla İran'ı desteklediğini belirterek "(İsrail ile İran arasında) Ateşkes gerçekten sağlanmışsa bu, ancak memnuniyetle karşılanabilir." dedi.

İran basını, İran Genelkurmay Başkanlığının, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanladığını bildirdi.

12:01 İsrail'in Tahran'a düzenlediği son saldırıda kentteki 12 yerin hedef alındığı bildirildi. İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Mutemediyan, "Tahran ilinde bu sabah 12 nokta düşman tarafından saldırıya uğradı." ifadesini kullandı. İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında 120 binanın tamamen yıkıldığını aktaran Mutemediyan, 500 binanın ise hasar aldığını kaydetti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, ateşkes süreci ve İsrail'e yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail'e tek taraflı ateşkes dayatıldı. Düşmanın herhangi bir saldırısı olursa, kararlı yanıt vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasındaki ateşkesi duyurmasının ardından taraflara siyasi çözüm yoluna en kısa sürede dönme çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürerek İsrail ordusuna Tahran'daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek İran'a diplomatik sürece katılma çağrısında bulundu.

Pakistan, İran'ın Katar'daki ABD'ye ait El-Udeyd Üssü'ne saldırmasından "derin endişe" duyduğunu belirterek, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İran'ın saldırıları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen Katar Havayolları uçakları, bu sabah yeniden havalandı.

İsrail, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle hava sahasını kapatmasının ardından yeniden uçuşlara açtı.

İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ancak tarafların teyit etmediği İsrail - İran arasındaki ateşkese ilişkin İsrailli bir yetkili "tüm taraflar uyarsa ateşkesin geçerli olacağını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin İsrail'in güneyinde bir binaya isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden önce gece saatlerinde İran'da fırlatılmaya hazır füze rampalarına hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Trump: Ateşkes devrede, ihlal etmeyin.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, "Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'di." dedi.

İran basını, Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İran Press TV kanalı: Ateşkes başladı.

İsrail ordusu, İran'dan sabah saatlerindeki balistik füze dalgasının beşincisinin başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesin devreye girmesi beklenen saatten kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği ve 3 kişinin öldüğü bildirildi.

06.17 ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği bildirildi.

05.34 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında varılan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "İkisi neredeyse aynı anda yanıma geldiler ve 'Barış' dediler. Zamanın şimdi olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

05.27 Ateşkes tartışmaları sürerken İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

05.20 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi.

04.10 İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını yalanladığını bildirdi.

03.44 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının (İHA) İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

03.06 ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İsrail-İran ateşkesinin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini söyledi.

02.53 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail-İran ateşkesi" duyurusu sonrası, "Yarın gerçekten yeni bir gün, '12 gün savaşının' sonu" ifadesini kullandı.

02.43 İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

02.39 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabine toplantısının ardından bakanlara "İran ve son gelişmeler hakkında konuşmama talimatı" verdiği öne sürüldü.

02.18 İranlı ve İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

02.18 ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında ateşkese varıldığını açıklamasının ardından İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın 6'ncı bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu.

01.50 Katar'ın ardından Kuveyt'in de hava sahasını yeniden uçuşlara açtığı belirtildi.

01.15 Trump, "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi. Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkes başlatacağını açıkladı.

01.13 Katar Genelkurmay Başkan Yardımcısı El-Hicri, İran'dan Katar'daki Amerikan hava üssüne 19 füze ateşlendiğini ve bunlardan birinin üsse isabet ettiğini fakat can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

01.13 İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde bir bölge için tahliye duyurusu yayımlamasının ardından başkentte 3 patlama sesi duyuldu.

00.47 İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne saldırı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan Katar'ın, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hava sahasını yeniden açtığı belirtildi.

00.40 ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "daha fazla savaş değil, anlaşma istediğini" ileteceğini ileri sürdü.

00.36 İsrail'in Tahran'da bir bölge için tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Ramat Gan bölgesi için tahliye uyarısı yaptı.

00.33 İsrail'de, Savunma ve Maliye bakanlıkları arasında İran'a yönelik saldırıların maliyetine ilişkin anlaşmazlık olduğu belirtildi.

00.13 Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem Safi, ülke hava sahasının yeniden açılmasının bölgesel güvenlik durumunun istikrarı ve Irak'a etkisine bağlı olduğunu söyledi.

00.08 İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın 7. Bölgesi'nde geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulundu.

00.08 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın Katar'a yönelik saldırısını kınadığı bildirildi.

00.04 ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da geniş katılımlı bir gösteriyle protesto edildi.

- ⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, günün ilk saatlerinde iki ülke arasında 6 saat sonra devreye girecek ateşkese varıldığını açıklamıştı.