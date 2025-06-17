İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3754
  • EURO
    45,5944
  • ALTIN
    4285.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yavaşlamayacağını söyledi
Dünya

Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yavaşlamayacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a süren saldırılarının yavaşlamayacağını savundu.

AA17 Haziran 2025 Salı 10:44 - Güncelleme:
Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yavaşlamayacağını söyledi
ABONE OL

Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden geri dönen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda "gerçek bir son istediğini" belirterek, Beyaz Saray Durum Odası'ndan Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edeceğini ifade etti.

Kanada'dan ayrılırken İran ile "ateşkes aradığını söylemediğini" kaydeden Trump, İran'ın nükleer silah planlarından tamamen vazgeçmesini isteyerek, "gerçek bir son" talep ettiğini aktardı.

Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceksiniz. Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı." diyerek Tahran'dan tahliyeler konusunda "insanların güvende olmasını" istediğini belirtti.

Başkan Trump, ayrıca Kuzey Kore ya da Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair bir işaret olup olmadığı sorulduğunda ise böyle bir şey görmediğini kaydetti.

- WİTKOFF YA DA VANCE İRAN'LA GÖRÜŞMEYE GİDEBİLİR

ABD'nn Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ya da Başkan Yardımcısı JD Vance'ı, İran'la görüşmeye gönderme konusunda ise "olabilir" yanıtını veren Trump, "(Ancak bu) Geri döndüğümde ne olacağına bağlı." ifadesini kullandı.

İran'ın "ABD ordusuna dokunmaması gerektiğini bildiği" değerlendirmesinde bulunan Trump, vatandaşlarına zarar gelmesi durumunda ABD'nin buna "sert" karşılık vereceğine işaret etti.

ABD'nin dahil olmasının İran'ın nükleer programını yok edip etmeyeceği sorulduğunda ise Trump, söz konusu nükleer programın bundan çok önce yok olmasını umduğunu söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.