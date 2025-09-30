İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Trump ''Kabul ettiler'' dedi Katar müzakere istedi: Gazze planı incelenecek

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Trump'ın Gazze barış planının temel hedefinin savaşın sona erdirilmesi olduğunu belirtti. Ancak planın detaylarının netleştirilmesi ve Filistinli gruplarla müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı.

AA30 Eylül 2025 Salı 21:43 - Güncelleme:
Trump ''Kabul ettiler'' dedi Katar müzakere istedi: Gazze planı incelenecek
Al Sani, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın planının pazartesi günü Hamas'ın müzakere heyetine iletildiğini ve görüşmelerin genel hatlarıyla yürütüldüğünü belirtti.

"Planın detayları ve uygulanma şekli üzerinde tartışılması gerekiyor." diyen Al Sani, herkes tarafından planın yapıcı şekilde ele alınmasını ve savaşın sona erdirilmesi fırsatının değerlendirilmesini umduklarını söyledi.

"HAMAS, SORUMLULUKLA YAKLAŞTI VE PLANI İNCELEYECEĞİNE SÖZ VERDİ"

Planın "savaşın sona erdirilmesi yönünde temel bir hedefi gerçekleştirdiğini ancak bazı konuların açıklığa kavuşturulması ve müzakere edilmesi gerektiğini" belirten Al Sani, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar Hamas'ın plana vereceği ve Filistinli gruplarla uzlaşmayı gerektiren yanıtı bilmiyoruz. Biz ve Mısır dün yaptığımız toplantıda Hamas'a temel hedefimizin savaşın durdurulması olduğunu net bir şekilde aktardık. Hamas, sorumlulukla yaklaştı ve planı inceleyeceğine söz verdi."

PLANIN UYGULANABİLMESİ İÇİN FİLİSTİNLİ GRUPLARIN UZLAŞMASI ŞART

Katar'ın önceliğinin şu anda Gazze'deki Filistinlilerin çektiği acıları sona erdirmek olduğunu vurgulayan Al Sani, planın uygulanabilmesi için Filistinli grupların uzlaşmasının şart olduğunu belirterek, "Bugün Gazze'de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi temel hedefimizdir." dedi.

Katar Başbakanı, Filistin halkının topraklarında kalmasını sağlamak ve iki devletli çözümü desteklemek için Arap ve İslam ülkelerinin birlikte çaba gösterdiğini ifade etti.

Al Sani, sürecin ideal bir şekilde ilerlemeyebileceğini belirterek, mevcut müzakere yolunun güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması gerektiğine işaret etti.

