İlk döneminde bazı ülke vatandaşlarını ülkeye girişini yasaklayan ABD Başkanı Donald Trump, benzer bir karara daha imza attı.

Trump imzaladığı ve pazartesi gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek olan kararla 12 ülke vatandaşlarının ülkeye girişini "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yasakladı.

Bu ülkeler Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'den oluştu.

7 ÜLKEYE DE KISITLAMA

Donald Trump; Başkanlık Kararnamesi ile Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarının ABD'ye girişine de kısıtlamalar getirdi.

Trump'ın kararnamesi, geçerli vizesi olanları ve ABD'de daimi ikamet izni olan kişileri kapsamıyor.

"İNCELEYEMEDİĞİMİZ ÜLKEDEN AÇIK GÖÇ ALAMAYIZ"

"Güvenli ve güvenilir bir şekilde inceleyemediğimiz hiçbir ülkeden açık göç alamayız... Bu nedenle Yemen, Somali, Haiti, Libya ve diğer birçok ülke için seyahat kısıtlamaları getiren yeni bir karar imzalıyorum." açıklaması yaptı.

İKİNCİ YASAK KARARI

Trump ilk başkanlık döneminde 2017'de de benzer bir karar almış ve İran, Irak, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamıştı.

Daha sonra bu Kuzey Kore, Venezuela ve Çad da bu kapsama alınmıştı.

Yüksek Mahkeme 2018'de yasağın ABD Anayasası'na uygun olduğuna karar vermişti.