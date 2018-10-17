Trump: Varsa Türkiye'den ses ve video kaydı istiyoruz
ABD Başkanı Trump, 'Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz.' dedi. Ayrıca Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye'den varsa ses ve video kaydı istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Trump açıklamasında "Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye'den varsa ses ve video kaydı istedi.
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