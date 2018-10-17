Trump: Varsa Türkiye'den ses ve video kaydı istiyoruz ABD Başkanı Trump, 'Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz.' dedi. Ayrıca Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye'den varsa ses ve video kaydı istedi.